Оперативники ФСБ ликвидировали террориста под Мурманском

В городе Кандалакша под Мурманском ликвидировали сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», готовившего теракты на военных объектах. Об этом в четверг, 28 октября, со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, террорист — местный житель, действовавший по указанию зарубежных эмиссаров. Его попытались задержать в момент, когда он доставал бомбу из тайника на окраине Кандалакши. Он начал отстреливаться, после чего оперативники ФСБ ликвидировали его ответным огнем.

При этом в ходе спецоперации никто из гражданских лиц и силовиков не пострадал. На месте ЧП и дома у исламиста обнаружили бомбу, готовую к применению, и компоненты для еще одной, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства конспиративной связи.

22 октября сообщалось, что в Ставропольском крае ФСБ предотвратила теракт на объектах транспортной инфраструктуры региона.