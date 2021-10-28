Планировавший теракт под Мурманском боевик ИГ попал на видео

Ликвидированный во время спецоперации боевик запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» попал на видео. Запись публикует URA.RU.

На кадрах видна машина ФСБ, возле гаража — самодельное взрывное устройство в разобранном виде, ликвидированный боевик лежит на полу.

Боевик планировал совершить теракты на военных объектах. Спецслужбы намеревались задержать его, когда он забирал самодельное взрывное устройство из тайника, оборудованного на окраине города Кандалакши. Террорист оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

По данным спецслужбы, террорист — местный житель, действовавший по указанию зарубежных эмиссаров. В ходе спецоперации никто из гражданских лиц и силовиков не пострадал. На месте ЧП и дома у исламиста обнаружили бомбу, готовую к применению, и компоненты для еще одной, а также холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, средства конспиративной связи.