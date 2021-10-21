ФСБ задержала сотрудников полиции подмосковного Чехова

РБК: двух действующих и одного бывшего сотрудника ОМВД Чехова заподозрили в коррупции

Сотрудники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД при поддержке Росгвардии задержали троих полицейских в подмосковном Чехове. Об этом РБК сообщили источники в правоохранительных органах.

Двух действующих оперативников отдела по борьбе с имущественными преступлениями и одного бывшего оперуполномоченного отдела по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска чеховского ОМВД заподозрили в коррупции. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о получении взятки.

По версии следствия, полицейские получили 150 тысяч рублей от задержанной в 2020 году местной жительницы, подозреваемой в сбыте наркотиков.

19 октября в кабинетах уголовного розыска чеховского отдела полиции прошли обыски.