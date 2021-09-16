Российского полковника осудили за получение взяток мангалами и качелями

В Московской области бывшего полковника МВД Андрея Большакова, руководившего полицией города Чехов, и его подчиненных Вадима Золотова и Андрея Кузнецова осудили на семь лет колонии строгого режима за получение взяток. Об этом в четверг, 16 сентября, в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что в 2018 году в качестве платы за общее покровительство его фирме и непроведение проверок российский бизнесмен передал полицейским в качестве взятки различное имущество на общую сумму свыше 160 тысяч рублей. Как сообщает издание «Коммерсантъ», в качестве взятки передавались щетки, совки садовые качели и мангалы с шампурами, дровницы, а также другой садовый инвентарь.

Позже по указанию Большакова его подчиненные Золотов и Кузнецов потребовали от коммерсанта взятку в размере 200 тысяч рублей ежемесячно, пообещав не выявлять и не реагировать на возможные нарушения законодательства его коммерческими организациями. После этого предприниматель сообщил в правоохранительные органы о вымогательстве денег.

Всех троих задержали. Следственный комитет России (СКР) возбудил и расследовал уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки») УК РФ. Кроме того, полковника Большакова осудили по статье 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

