Бывшего замглавы российского города приговорили за взятку туром в Испанию

Бывшего замглавы Барнаула Сергея Демина приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 15,1 миллиона рублей за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Алтайского края.

По версии следствия, в 2019 году знакомый чиновника оплатил ему тур в Испанию, взяв на себя также все дополнительные расходы. За это замглавы Барнаула помог мужчине получить пост руководителя акционерного общества «Барнаулкапстрой», все акции которого принадлежат администрации города.

После этого Демин и новый глава спецзастройщика потребовали от главы компании, выполняющей заказ «Барнаулкапстроя», взятку в 15 миллионов рублей за беспрепятственное возведение дома.

Чиновника задержали при получении первого транша в размере 3,6 миллиона рублей. Его признали виновным по пункту «в» части 5 и 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.

Ранее суд приговорил к четырем годам колонии строгого режима взяткодателя — главу «Барнаулкапстроя».