Генерала Минобороны Алахвердиева арестовали за эксплуатацию солдат на дачах

Генерал Минобороны Руслан Алахвердиев, по версии следствия, незаконно давал указания о привлечении военнослужащих к работам на дачных участках у себя самого и своих знакомых, а также получил взятку от руководства подрядной организации, занимающейся научными исследованиями и разработками. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на правоохранителей.

Не исключено, что в деле могут появиться другие фигуранты. Пока же обыск был проведен у начальника инженерных войск генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, проходящего по делу свидетелем. Тем временем суд подтвердил законность ареста господина Алахвердиева.

Ранее стало известно, что арест генерала признали законным. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Он был арестован еще в середине августа и отправлен в СИЗО после того, как нарушил условия подписки о невыезде и стал оказывать давление на фигурантов дела о коррупции. Уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) — 3-й следственный отдел ГВСУ возбудил 28 июля 2021 года.

