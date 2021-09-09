Арест российского генерала по делу о коррупции признан законным

Второй Западный окружной военный суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест заместителя начальника инженерных войск Вооруженных сил России генерал-майора Руслана Алахвердиева, обвиняемого в получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

По итогам слушаний инстанция отказалась освободить офицера, признав законным избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября. Он был арестован еще в середине августа и отправлен в СИЗО после того, как нарушил условия подписки о невыезде и стал оказывать давление на фигурантов дела о коррупции, отметили в суде.

Генерал отрицает свою вину в инкриминируемом ему преступлении.

Ранее 9 сентября сообщалось, что с 2012 года Алахвердиев занимался перспективным развитием инженерных войск, а в последние годы отвечал за полное перевооружение российских саперов и определял концепцию развития войск. Также в подчинении генерал-майора были заказывающие управления инженерных войск — службы, отвечающие за контракты в рамках Государственного оборонного заказа.

Как полагает следствие, Алахвердиев брал взятки от строительных организаций, выступающих подрядчиками по госконтракту. Общая сумма взяток составила восемь миллионов рублей, однако не исключено, что она может вырасти, а под подозрением окажутся и другие высокопоставленные военнослужащие, добавил источник. Также замначальника инженерных войск обвиняют в том, что он заставлял подчиненного работать у него на даче.