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Стали известны подробности дела о взятке против генерала Вооруженных сил России

«Известия»: Алахвердиев обвиняется в получении взяток от подрядчиков по госконтрактам
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Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Заместитель начальника инженерных войск Вооруженных сил России генерал-майор Руслан Алахвердиев, ставший фигурантом уголовного дела, ранее курировал контракты по гособоронзаказу. Подробности дела приводят «Известия».

Отмечается, что с 2012 года Алахвердиев занимался перспективным развитием инженерных войск, а в последние годы отвечал за полное перевооружение российских саперов и определял концепцию развития войск. Также в подчинении генерал-майора были заказывающие управления инженерных войск — службы, отвечающие за контракты в рамках Государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Как полагает следствие, Алахвердиев брал взятки от строительных организаций, выступающих подрядчиками по госконтракту. Общая сумма взяток составила восемь миллионов рублей, однако не исключено, что она может вырасти, а под подозрением окажутся и другие высокопоставленные военнослужащие, добавил источник. Также замначальника инженерных войск обвиняют в том, что он заставлял подчиненного работать у него на даче.

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