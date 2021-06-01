Бывшему российскому генералу вынесли приговор за взятки

Суд приговорил бывшего главу управления МВД Тюменской области Юрия Алтынова к штрафу в 3,6 миллиона рублей за коррупцию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также экс-силовика лишили звания генерал-майора полиции. Еще один фигурант дела, подчиненный Алтынова, получил штраф в 1,6 миллиона рублей как посредник при передаче взятки.

По версии следствия, бывший генерал получил три взятки от бизнесмена Олега Гузенко за покровительство: сумку Montblanc, часы TAG Heuer и iPhone на общую сумму около 400 тысяч рублей. Алтынов уверяет, что дорогостоящие вещи были обычными подарками, а наличие часов следствие и вовсе не доказало.

Отмечается, что сам Гузенко был фигурантом дела о вымогательстве 85 миллионов рублей, но после показаний на экс-генерала МВД его дело закрыли, а самого бизнесмена отпустили под запрет определенных действий.