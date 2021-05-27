Боец ЧВК и майор полиции попались на вымогательстве многомиллионной взятки

В Санкт-Петербурге боец одной из российских частных военных компаний (ЧВК) попался на вымогательстве взятки в 10 миллионов рублей и сдал своего подельника — майора полиции. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает «Фонтанка».

По данным газеты, еще в апреле 33-летний Александр Нежельский, представившись полковником ФСБ, пообещал оказать содействие петербургскому бизнесмену, занимающемуся операциями с криптовалютами: незадолго до этого к предпринимателю приходили с обыском, и он планировал уладить проблемы, договорившись с силовиками. За свою помощь Нежельский потребовал у него в общей сложности 10 миллионов рублей и на майские праздники улетел в Венесуэлу, где, по его словам, выполнял «спецзадания партии и правительства».

В это время криптобизнесмен обратился в управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, пожаловавшись, что затребованная у него сумма слишком велика. Нежельского разоблачили и спустя некоторое время, 26 мая, задержали в аэропорту Пулково при передаче части взятки. При этом сразу после своего задержания лжеполковник сообщил, что у него есть сообщник — старший оперуполномоченный управления уголовного розыска Сергей Сенновский, который, как оказалось, ждал Нежельского на стоянке. В результате полицейского тоже задержали.

Во время допроса Нежельский признался, что на самом деле является наемником российской ЧВК, в составе которой уже успел побывать не только в Венесуэле, но также в Сирии и Центральноафриканской Республике (ЦАР). Данную информацию удалось подтвердить в ходе проверки.

Как отмечает «Фонтанка», в настоящее время против обоих мужчин возбуждено уголовное дело о групповом мошенничестве в особо крупном размере. При этом Нежельского 27 мая отпустили домой, а задержанный вместе с ним майор полиции остался в камере.