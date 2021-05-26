В Москве арестовали высокопоставленных офицеров Росгвардии

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца высокопоставленного офицера Росгвардии, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде содержания под стражей до 25 июля избрана в отношении начальника отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии Сергея Воробьева.

Суд также удовлетворил аналогичное ходатайство в отношении второго фигуранта дела, являющегося заместителем Воробьева в Росгвардии Александра Швецова.

Они были задержаны в Москве 26 мая, уточняет ТАСС. Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета России. Офицерам предъявлено обвинение по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия»).

Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств, заявил «Ленте.ру» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, ведомство сотрудничает со следствием.