Путин уволил генералов Росгвардии

Президент Владимир Путин издал указ, в соответствии с которым были произведены изменения в руководстве Росгвардии. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Так, от занимаемых должностей были освобождены замдиректора—главнокомандующий войсками национальной гвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин, руководитель договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальник управления службы Росгвардии по Северной Осетии полковник Эльбрус Рамонов.

Также указом были уволены генерал-лейтенант Алексей Беляков, ранее возглавлявший главное управление связи Росгвардии, экс-руководитель главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенант Николай Рябчиков, бывший глава финансово-экономического департамента генерал-лейтенант Вячеслав Савкин и генерал-майор Владимир Купавский, начальник Пермского военного института войск национальной гвардии России.

Также указывается, что перечисленные генералы покинули службу по собственному желанию. «Однако большинство из них, за исключением заслуженного ветерана Юрия Бабкина, пострадали в результате проверок, организованных руководством службы», — подчеркивает издание.

Кроме того, издание пишет, что всех уволенных можно условно к тыловикам, связанным с бывшим замдиректора Росгвардии — генерал-лейтенантом Сергеем Милейко, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве.

18 декабря Московский гарнизонный военный суд арестовал Милейко, обвиняемого в мошенничестве более чем на полмиллиарда рублей. По данным следствия, в период с 2017 по 2019 год военным поставлялась форма низкого качества, а платили за нее как за премиальную. При этом поставки курировал бывший главный тыловик Росгвардии Милейко. В материалах уголовного дела есть явка с повинной руководителя фирмы-поставщика.