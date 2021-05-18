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Застреленный росгвардейцем при задержании мужчина был убит в спину

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Фото: страница «Инцидент | Иркутск» во «ВКонтакте»

Застреленный росгвардейцем при задержании мужчина не оказывал сопротивление и был убит в спину. Об этом рассказала мать погибшего Светлана Ибрагимова изданию IRK.ru.

ЧП произошло 1 мая на парковке ночного клуба «Дикая лошадь» в Иркутске. По словам Ибрагимовой, ее сын Илья Филиппов праздновал свадьбу друга в ресторане «Париж», который находится в одном здании с ночным клубом. У компании произошел конфликт с охранником, который вызвал Росгвардию. Прибыли два сотрудника вневедомственной охраны. В этот момент Илья вышел на парковку, чтобы вызвать такси и поехать домой.

На видео видно, что мужчина стоит спокойно, а затем к нему подходят двое: охранник и росгвардеец, а затем он падает. Ибрагимова говорит, что у ее сына ничего не было в руках, вел он себя адекватно, даже несмотря на то, что был выпивший.

«Почему росгвардеец вообще достал оружие, ему ведь никто не угрожал?!», — возмущается мать погибшего. По ее словам, сотрудник Росгвардии достал пистолет и начал угрожать Илье, его напарник ударил дубинкой его друга. В это время охранник клуба завел Илье руки за спину, подошел росгвардеец, чтобы надеть наручники и в этот момент выстрелил в спину Илье. Пуля пробила руку охраннику и вошла в тело Филиппова. Он умер до приезда скорой помощи.

Его мать говорит, что сын был уравновешенным и умел договариваться, у него остались двое детей. Она хочет привлечь к ответственности виновных.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье халатность после ЧП. По данным ведомства, сотрудник Росгвардии произвел предупредительные выстрелы, но мужчины продолжили оказывать физическое сопротивление. Позже произошел еще один выстрел, в результате которого один из них погиб на месте происшествия, также был ранен охранник ночного клуба.

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