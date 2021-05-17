Сотрудник Росгвардии застрелил мужчину при задержании и попал на видео

В Иркутске росгвардеец застрелил 29-летнего мужчину при задержании. Видео публикует РЕН ТВ.

На кадрах видны сотрудники Росгвардии и мужчина, который затем падает на землю.

ЧП произошло 1 мая на парковке клуба «Дикая лошадь», куда погибший вместе с другом пытался попасть, но их не пустила охрана заведения, так как они были пьяны. Мужчины вели себя агрессивно, поэтому были вызваны сотрудники Росгвардии из вневедомственной охраны. По данным регионального управления Следственного комитета России, они предложили приятелям проследовать в отдел полиции, но те отреагировали неадекватно. Сотрудник Росгвардии произвел предупредительные выстрелы, но мужчины продолжили оказывать физическое сопротивление. Позже произошел еще один выстрел, в результате которого один из дебоширов погиб на месте происшествия, также был ранен охранник ночного клуба.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека»).