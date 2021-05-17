Подозреваемого в тройном убийстве россиянина ликвидировали при задержании

В Пензенской области при задержании был ликвидирован подозреваемый в тройном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 16 мая в селе Липовка на территории частного домовладения были обнаружены тела двух женщин с огнестрельными ранениями. Погибший мужчина был найден в селе Огаревка. В розыск по подозрению в их убийстве был объявлен житель села Липовка Анатолий Воробьев 1972 года рождения. По версии следствия, он застрелил из охотничьего ружья бывшую жену и ее мать, а в соседнем селе — брата бывшей супруги, после чего скрылся с места преступления, уточняет ТАСС.

Вечером 17 мая сотрудники Росгвардии установили местонахождение разыскиваемого. Однако мужчина оказал вооруженное сопротивление при задержании, выстрелив несколько раз по силовикам. Ответным огнем росгвардейцы его ликвидировали.

В настоящее время на месте работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»).