В России солдата-срочника убили из-за попытки познакомиться с девушкой

Житель Нижнего Новгорода убил солдата-срочника в ходе ссоры, когда военнослужащий попытался познакомиться с девушкой из его компании. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Молодой человек скончался от полученного в грудь ножевого ранения. По версии следствия, 33-летний нижегородец вечером 16 мая гулял с компанией своих друзей по центру города, когда к ним подошла группа из молодых людей. Они хотели познакомиться с девушками из компании обвиняемого, но получили отказ. На этой почве произошла ссора, в результате которой мужчина достал нож и нанес им один удар.

«Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В тот же день 33-летний обвиняемый был задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении СКР.

Военнослужащему было 19 лет, он проходил срочную службу в воинской части Нижегородской области.

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