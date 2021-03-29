Устроивший бойню на аэродроме в Воронеже солдат пожаловался на дедовщину

Обвиняемый в убийстве троих сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже солдат-срочник Антон Макаров пожаловался на дедовщину в армии. Об этом ТАСС рассказала адвокат юноши Ольга Зиброва.

«Элементы дедовщины, исходя из позиции самого Макарова, имели место быть», — сказала она, уточнив, что в армии молодой человек подвергался психическому и физическому насилию.

Защитница отметила, что пока точно не установлено, могло ли такое отношение привести к проблемам с психикой Макарова, из-за которых тормозится производство по уголовному делу. «Сейчас он не понимает, не осознает характер своих действий <...> Его сначала надо вылечить», — добавила Зиброва.

24 марта Антон Макаров был отправлен на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа, где он проведет не менее двух месяцев.

9 ноября 20-летний Антон Макаров находился в наряде на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области и получил замечание от дежурного по полку майора. Юноша разозлился и устроил бойню. Он снял топор с пожарного щита, ударил офицера по голове, забрал у него пистолет и начал расстреливать людей. В результате погибли трое военнослужащих, один — ранен. Сам солдат убежал с пистолетом и планировал укрыться у родственников, но был пойман по дороге к ним. Его обвинили по статьям об убийстве и похищении оружия.