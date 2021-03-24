Устроившего бойню на аэродроме в Воронеже солдата отправили на лечение

Солдата-срочника Антона Макарова, убившего троих военнослужащих на военном аэродроме в Воронеже, отправили на принудительное лечение. Об этом в среду, 24 марта, сообщает в своем Telegram-канале издание Baza.

Уточняется, что на данный момент медики не готовы дать ответ, осознанно ли он совершил преступление.

Ранее сообщалось, что молодого человека обвинили в совершении преступлений, предусмотренных по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух или более лиц») и части 4 статьи 226 («Хищение оружия») УК РФ. По словам юриста, после предъявленных обвинений Макаров отказался давать показания.

Утром 9 ноября 20-летний Антон Макаров, находясь в наряде на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области, впал в ярость после замечания дежурного по полку 38-летнего майора Сергея Ермолаева. Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил офицера и ударил его по голове, затем забрал у него табельный пистолет с патронами и начал стрелять.

Макаров убил троих военнослужащих и ранил одного, после чего сбежал с пистолетом. Он планировал скрыться в Орловской области у бабушки и дедушки, которые воспитывали его после развода родителей. Злоумышленника задержали, когда он добирался до родных мест.