Погибший в бойне на аэродроме в Воронеже прикрыл собой сослуживцев

Погибший в бойне на военном аэродроме в Воронеже военнослужащий Микаил Акталиев прикрыл собой сослуживцев, пытаясь отнять пистолет у солдата-срочника Антона Макарова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо командования войсковой части 45117 в адрес родственников погибшего.

Акталиев во время ЧП получил смертельное ранение. «За мужество и отвагу, проявленные в критической ситуации, достоин присвоения государственной награды», — отмечается в письме, переданном родственникам с благодарностью за хорошее воспитание сына.

В нем также говорится, что за время службы в должности электрика зарядно-аккумуляторной станции батальона аэродромно-технического обеспечения части Акталиев не получал дисциплинарных взысканий и предупреждений, отличился высоким уровнем подготовки.

23-летний Акталиев был призван из ингушского села Экажево. Родные намерены похоронить его на родовом кладбище по религиозным обычаям.

Утром 9 ноября 20-летний Антон Макаров убил троих военнослужащих и ранил одного, после чего сбежал с пистолетом. Его задержали и отправили в СИЗО на два месяца.