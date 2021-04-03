В Белоруссии с полигона сбежал солдат-срочник и прихватил с собой грузовик

В Белоруссии солдат-срочник сбежал с полигона, прихватив с собой военный грузовик. Об этом сообщает Tut.by.

Транспорт быстро нашли, но военнослужащего в нем не было.

В Министерстве обороны Белоруссии сообщают, что он мог направиться в Полоцкий район, где живет его девушка.

«По направлению движения автомобиля оперативно был объявлен план "Перехват" (...). В настоящий момент совместно с правоохранительными органами ведутся поисковые действия. Военнослужащий не имеет замечаний по службе, в подразделении характеризуется положительно. Правовая оценка правонарушению будет дана в рамках расследования», — говорится в сообщении военного ведомства.

29 марта сообщалось о смерти белорусского военнослужащего — начальника службы противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ. Его тело было найдено в лесу. Обстоятельства гибели офицера выясняет специально созданная комиссия оборонного ведомства совместно со Следственным комитетом Белоруссии.

Ранее стало известно, что в сентябре на территории России и Белоруссии пройдут совместные стратегические учения «Запад-2021». По предложению российской стороны, маневры будут проводиться на едином оперативно-стратегическом фоне. По информации министерства обороны Белоруссии, это позволит одновременно отработать вопросы подготовки применения региональной группировки войск двух стран, а также проведение армейских операций.