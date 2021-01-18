Лукашенко доложили о росте военной угрозы Белоруссии и напомнили о России

Министерство обороны Белоруссии оценило активизацию военных мероприятий в сопредельных странах как возрастающую военную угрозу. Об этом президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложил министр обороны страны Виктор Хренин, передает «Интерфакс».

Он указал на рост военной активности в сопредельных странах, не «только на территории стран Балтии и Польши, но и на территории Украины». По мнению Хренина, эти страны продолжают искать решение по «белорусскому выступу».

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«Одними из самых эффективных мероприятий противодействия возрастающей военной угрозе являются мероприятия стратегического воздействия», — сказал Хренин. Он напомнил, что белорусское оборонное ведомство совместно с российскими военными разработало план учений «Запад-2021».

Они пройдут 10-16 сентября на территории двух стран. В основу учений положен «один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран».

«По предложению российской стороны учение планируется на территории двух государств на едином оперативно-стратегическом фоне. Это позволит одновременно отработать и вопросы подготовки применения региональной группировки войск Беларуси и России, и вопросы ведения армейских операций», — говорится в сообщении Министерства обороны Белоруссии.

В нем отмечается, что учения отражают прочные союзнические отношения и единство взглядов Белоруссии и России на обеспечение военной безопасности Союзного государства.

Региональная российско-белорусская группировка войск функционирует с 1999 года. В ее состав входят Вооруженные силы Белоруссии и 1-я танковая армия Западного военного округа России.