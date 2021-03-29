Офицер белорусской армии найден мертвым в лесу

Министерство обороны Белоруссии вместе со следователями устанавливает обстоятельства смерти военнослужащего, тело которого было найдено в лесу. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

«Начата проверка по факту смерти офицера, проходившего службу в одной из воинских частей Гомельского гарнизона. Начальник службы противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ был найден в лесном массиве без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели военнослужащего выясняет специально созданная комиссия оборонного ведомства совместно со Следственным комитетом Белоруссии.

В Минобороны выразили соболезнования родным и близким офицера и заверили, что окажут необходимую помощь семье военнослужащего.

Ранее стало известно, что в сентябре на территории России и Белоруссии пройдут совместные стратегические учения «Запад-2021». По предложению российской стороны, маневры будут проводиться на едином оперативно-стратегическом фоне. По информации Министерства обороны Белоруссии, это позволит одновременно отработать вопросы подготовки применения региональной группировки войск двух стран, а также проведение армейских операций.