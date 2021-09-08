На генерала Вооруженных сил России завели дело о крупной взятке

Уголовное дело возбуждено против заместителя начальника инженерных войск Вооруженных сил России генерал-майора Руслана Алахвердиева, его подозревают в коррупционных преступлениях. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, расследование ведется по статьям 290 («Получение взятки») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»). Следователь вынес постановление о возбуждении дела в конце июля.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия. Источник отметил, что под следствием также могут оказаться коллеги генерала из руководящего состава инженерных войск.