Путин уволил генерала Следственного комитета России

Президент России Владимир Путин уволил со службы заместителя председателя Следственного комитета России генерала Ростислава Рассохова. Об этом сообщает официальный портал правовой информации.

Из указа главы государства следует, что генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова освобождается от занимаемой должности. Документ вступает в силу с даты опубликования, то есть с 24 августа.

Рассохов был назначен на пост заместителя главы СКР 12 мая 2020 года., где курировал все следствия в ведомстве. До этого он полтора года руководил Главным управлением СКР по расследованию особо важных дел.

Ростислав Рассохов известен тем, что возглавлял следственную группу по уголовному делу бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в незаконном предпринимательстве во время госслужбы. Генерал также участвовал в расследовании многих резонансных дел.

Он пришел на службу в органы внутренних дел в 1994 году, дорос до следователя по особо важным делам в МВД. В 2007 году, когда был создан Следственный комитет при Прокуратуре РФ, перешел на работу в новое ведомство, заняв должность старшего следователя по особо важным делам. В 2017 году Рассохов был награжден орденом Почета, в 2019-м ему присвоили звание генерал-лейтенанта юстиции.