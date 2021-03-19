Путин уволил начальника полиции Чечни

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-майора Апти Алаудинова от должности замглавы МВД Чечни — начальника полиции республики. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, официально соответствующий документ пока не публиковался.

Отмечается, что указ был подписан 18 марта, и увольнение Алаудинова в нем шло под первым номером. Тем же указом от должностей освобождены начальник главного управления МЧС по Пермскому краю Андрей Бубенцов и заместитель прокурора Московской области Семен Якубов.

К настоящему моменту профиль Алаудинова удален с сайта МВД Чечни и доступен только в кеше. В числе заместителей министра внутренних дел республики значатся только начальник следственного управления полковник юстиции Рамзан Симбагаев и полковник внутренней службы Муса Кадыров.

В октябре 2019 года «Новая газета» сообщила о масштабной «зачистке» правящей в Чечне элиты, заподозренной в нелояльности главе республики Рамзану Кадырову. Отмечалось, что среди задержанных был и Алаудинов. По информации издания Baza, конфликт между ним и главой Чечни возник после того, как начальник полиции устроил вечеринку и в состоянии алкогольного опьянения «дал подзатыльник» портрету руководителя региона. Кроме того, сообщалось, что он вместе с гостями якобы подшучивал над Кадыровым. Позже эту информацию опроверг министр печати республики Джамбулат Умаров, сам Алаудинов также заявил, что «каждый год враги любят сочинять разные истории про чеченских чиновников».

В том же месяце в Telegram-канале «СКФО Telegraph» появилась информация о подготовке покушения на Кадырова. Анонимные источники сообщали, что в попытке отравить главу Чечни был задействован и Алаудинов. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов отверг подобные заявления, а Алаудинов вместе с главой города Урус-Мартан Валидом Абдурешидовым, также фигурировавшем в сообщении о покушении, записали видеообращение, в котором поклялись в верности Кадырову. По их словам, они не предавали главу республики.

Апти Алаудинову 47 лет, он поступил на службу в органы внутренних дел в 2001 году и занимал различные должности в структуре МВД Чечни.