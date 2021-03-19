Путин уволил двух генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей двух генералов — замминистра внутренних дел Чечни Апты Алаудинова и начальника главного управления МЧС по Пермскому краю Андрея Бубенцова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, генерал-майор полиции Алаудинов оказался в немилости в 2019 году после «шуточного подзатыльника портрету Рамзана Кадырова». Позднее генерал опроверг эти сведения, присягнув на верность главе Чечни.

Тем же указом уволен и генерал-майор Андрей Бубенцов, занимавший пост начальника пермского МЧС, а также заместитель прокурора Московской области Семен Якубов. Зампрокурора, по информации издания, сам подал рапорт об отставке на фоне скандала после перестрелки в башне «Москва-Сити». Один из гостей бизнесмена Дмитрия Павлова, охранник которого устроил перестрелку в ресторане в башне «Око», через Якубова пытался «решить вопросы» с расследованием дела.

17 ноября 2017 года бизнесмен Дмитрий Павлов, известный в криминальном мире по прозвищу Павлик, отмечал 55-летие в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око». Во время торжества охранники гостей именинника повздорили из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes. В ходе конфликта стороны открыли друг по другу огонь. В результате перестрелки были задержаны более 30 человек, 10 — обратились за медицинской помощью. Один человек погиб, пятеро получили ранения.