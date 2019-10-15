Начальник полиции Чечни объяснился за подзатыльник портрету Кадырова

Первый заместитель министра МВД Чечни Апти Алаудинов, который, по данным «Новой газеты», был задержан из-за шуточного подзатыльника портрету главы республики Рамзана Кадырова, отреагировал на расследование издания. По его словам, каждый год враги любят сочинять разные истории про чеченских чиновников, передает «Кавказ. Реалии».

Отмечается, что Алаудинов ответил на вопросы корреспондента издания в прямом эфире своего Instagram-аккаунта, в настоящий момент запись недоступна. Он напомнил, что сначала «доблестные либерасты» написали статью, где он принимал участие в «каком-то фантастическом отравлении».

Алаудинов заявил, что самое главное заключается в том, что реально в его жизни ничего не произошло. «И в принципе, как говорится, я живу именно тем, что собаки лают, караван идет», — добавил он.

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«Новая газета» 14 октября сообщила о масштабной «зачистке» правящей в республике элиты. Отмечается, что среди задержанных был в том числе и Алаудинов. Издание Baza написало, что конфликт между ним и Кадыровым возник после того, как Алаудинов устроил вечеринку, во время которой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дал подзатыльник портрету главы республики и вместе с гостями шутил о нем. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров назвал эту информацию фейком.

В начале октября в Telegram-канале «СКФО Telegraph» появилась информация о подготовке покушения на Кадырова. По данным анонимных источников, в попытке отравить главу Чечни были задействованы Алаудинов, бывший мэр чеченского Аргуна Ибрагим Темирбаев и глава города Урус-Мартан Валид Абдурешидов. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг эти сообщения.

Позже Алаудинов и Абдурешидов записали видеообращения, в которых заявили, что не предавали Кадырова. По словам Алаудинова, он никогда не был предателем и не отвернулся бы от главы Чечни «ни за какие блага этого мира».

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