В Чечне назвали слухами информацию о попытке отравления Кадырова

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадарова Альви Каримов назвал слухами распространенную в Telegram-каналах информацию о подготовке покушения на политика. Об этом сообщает Ura.ru.

«Я слухи не комментирую», — сказал он журналистам портала.

Сообщения о подготовке покушения на Кадырова появились 7 октября в Telegram-канале «СКФО Telegraph». Авторы сообщили, что «в Чечне говорят о попытке отравления главы», в которой, как утверждается, задействованы бывший мэр чеченского Аргуна Ибрагим Темирбаев, первый заместитель министра внутренних дел республики Апти Алаудинов и глава города Урус-Мартан Валид Абдурешидов. По данным Telegram-канала, замглавы МВД был задержан для допроса.

Кроме того, авторы канала отмечают, что Кадырова якобы возили в Москву на лечение, поскольку его состояние здоровья резко ухудшилось и он несколько раз терял сознание.

Информация о тяжелом заболевании главы Чечни начала появляться в Telegram-каналах 26 сентября, но не нашла подтверждения. Как рассказал министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов, Кадыров испытывает недомогание из-за сезонного ОРЗ. «Это совершенно нормальное явление для любого здорового организма ввиду сезонных климатических изменений», — отмечал чиновник.

Издание NewsTracker 3 октября сообщило, что Кадыров больше недели не принимает участие в публичных мероприятиях. Последний раз его видели на открытии поликлиники в Гудермесе 25 сентября, а на следующий день на его официальной странице во «ВКонтакте» появилось видео с тренировки, но когда был снят ролик, неизвестно. На новостных сайтах республики продолжают появляться сообщения о работе правительства и ведомств, но на всех мероприятиях присутствует лишь премьер-министр Чечни Муслим Хучиев. В социальных сетях Кадырова продолжают публиковаться поздравления.

5 октября Рамзану Кадырову исполнилось 43 года.

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