Аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram стал лидером по числу лайков

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram оказался лидером по числу лайков среди профилей глав регионов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на доклад «Мнимая популярность. Анализ активности губернаторов» от Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

Публикации главы Чечни набрали 17,5 тысячи лайков. На втором месте по популярности расположился губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, набравший 9,9 тысячи лайков. Далее следуют глава Башкирии Радий Хабиров, челябинский губернатор Алексей Текслер и глава Оренбуржья Денис Паслер.

Фото опубликовано @za_kadyrova_95eng

Фото опубликовано @za_kadyrova_95eng

Директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов называет Кадырова «звездой» Instagram. По его словам, политик стал использовать эту сеть как политический инструмент. Он отметил универсальность сети, где можно разместить фото, когда нечего сказать.

В конце 2017 года страницы Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы из-за санкций, введенных против него правительством США. В ноябре 2018-го Instagram восстановил аккаунт Кадырова. Свой первый пост он посвятил пистолету.

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