Кадыров заболел

Глава Чечни Рамзан Кадыров испытывает недомогание из-за сезонного ОРЗ. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов, передает ЧГТРК «Грозный».

«Это совершенно нормальное явление для любого здорового организма ввиду сезонных климатических изменений», — отметил чиновник.

По словам Сулейманова, здоровью главы Чечни ничего не угрожает, и в ближайшее время он приступит к работе.

ЧГТРК «Грозный» отмечает, что сообщения о тяжелом заболевании Кадырова стали распространяться в Telegram 26 сентября. Эти слухи, как пишет канал, гласят, что его якобы готовят к отправке на лечение в Москву.

Кадыров переболел простудой в феврале текущего года. Как рассказывал политик, он взял больничный после двухдневной поездки в высокогорную местность, временно поручив исполнение обязанностей главы Чечни председателю правительства республики Муслиму Хучиеву. «Хвала Аллаху, организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня», — писал он.

5 октября Рамзану Кадырову исполнится 43 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!