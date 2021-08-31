Российскому генералу снизили штраф на один миллион рублей по делу о взятках

Тюменский областной суд смягчил приговор бывшему начальнику управления МВД по Тюменской области Юрию Алтынову, признанному виновным в получении трех взяток. Об этом Znak.com сообщил адвокат Эдуард Клейман.

По его словам, была отклонена апелляционная жалоба прокуратуры, при этом суд снизил сумму штрафа бывшему генералу на один миллион рублей. Второму фигуранту дела — бывшему руководителю паспортно-визового центра тюменского управления МВД Валерию Калалбу — также уменьшен размер штрафа на 300 тысяч рублей.

4 июня сообщалось, что суд приговорил Алтынова к штрафу в 3,6 миллиона рублей за коррупцию. Его также лишили звания генерал-майора полиции. Его подчиненного Калалба оштрафовали на 1,6 миллиона рублей как посредника при передаче взятки.

По версии следствия, Алтынов получал взятки от бизнесмена Олега Гузенко за покровительство: сумку Montblanc, часы TAG Heuer и iPhone на общую сумму около 400 тысяч рублей. Алтынов уверяет, что дорогостоящие вещи были обычными подарками, а наличие часов следствие и вовсе не доказало.

Отмечается, что Гузенко был фигурантом дела о вымогательстве 85 миллионов рублей, но после показаний на экс-генерала МВД его дело закрыли, а бизнесмена отпустили под запрет определенных действий.