Силовые структуры
 
Последние новости
Минздрав назвал сроки «долгого» COVID-19
Проценко предсказал вспышку COVID-19
Косметолог раскрыла способы предотвратить появление морщин без пластики
Выявлен опасный эффект от бокала алкоголя
«Аэрофлот» анонсировал дату полетов на курорты Египта
Ольга Бузова вернется на сцену МХАТа имени Горького
Отказ украинского паралимпийца от фото с россиянами назвали ущербностью
В Москве мигрант хотел почистить казан и случайно задушил себя простыней 
Названы города с самыми подорожавшими маленькими квартирами
Новости партнеров
Прослушать новость

Российскому генералу снизили штраф на один миллион рублей по делу о взятках

Суд смягчил наказание бывшему главе управления МВД по Тюменской области за коррупцию
Перейти в «Мою Ленту»
Юрий Алтынов
Юрий Алтынов
Фото: УМВД по Тюменской области

Тюменский областной суд смягчил приговор бывшему начальнику управления МВД по Тюменской области Юрию Алтынову, признанному виновным в получении трех взяток. Об этом Znak.com сообщил адвокат Эдуард Клейман.

По его словам, была отклонена апелляционная жалоба прокуратуры, при этом суд снизил сумму штрафа бывшему генералу на один миллион рублей. Второму фигуранту дела — бывшему руководителю паспортно-визового центра тюменского управления МВД Валерию Калалбу — также уменьшен размер штрафа на 300 тысяч рублей.

4 июня сообщалось, что суд приговорил Алтынова к штрафу в 3,6 миллиона рублей за коррупцию. Его также лишили звания генерал-майора полиции. Его подчиненного Калалба оштрафовали на 1,6 миллиона рублей как посредника при передаче взятки.

По версии следствия, Алтынов получал взятки от бизнесмена Олега Гузенко за покровительство: сумку Montblanc, часы TAG Heuer и iPhone на общую сумму около 400 тысяч рублей. Алтынов уверяет, что дорогостоящие вещи были обычными подарками, а наличие часов следствие и вовсе не доказало.

Отмечается, что Гузенко был фигурантом дела о вымогательстве 85 миллионов рублей, но после показаний на экс-генерала МВД его дело закрыли, а бизнесмена отпустили под запрет определенных действий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Суд вынес второй приговор генералу Варчуку
Бывшему российскому генералу вынесли приговор за взятки
Генерал МВД пойдет под суд за миллионную взятку
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0311 мая

«Их жизнь на зоне не стоит и гроша».

12 лет назад застрелили вора в законе Япончика. Как сегодня судят его убийц?
23:5127 августа

Виновница ДТП в Петербурге назвала себя «девочкой» и попросила суд простить ее

20:5027 августа

На сходке в Турции вора в законе Синкара лишили статуса

20:1927 августа

Россиянин убил бывшую жену с любовником и покончил с собой

Силовые структуры00:01 5 мая

«Откупиться от него никто не мог».

Как преступный мир крупного российского города оказался под властью сутенера
19:2027 августа

Раскоронованного вора в законе Витю Щенка похоронили в Краснодаре

18:3227 августа

Появились фото следственных действий с обвиняемым в убийстве девочки в Тюмени

18:0827 августа

Полиция узнала о похищении россиянина в ходе прослушки телефона наркоторговца

Силовые структуры00:0123 апреля

«Мы живем в условиях холодной войны»

Генерал ФСБ — о том, к чему приведет противостояние спецслужб России и Запада
16:5027 августа

Следствие опровергло причастность Бережного к другим убийствам детей в Тюмени

15:5327 августа

Вора в законе Леху Питерского начали судить за контроль криминалитета Петербурга

14:5027 августа

Заключенный попытался покончить с собой в изоляторе в подмосковной Истре

Россия
В Москве нашли обмазавших солидолом сотни электросамокатов россиян
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
На улице в Москве взорвалась труба с фекалиями
Зависимые.
Почему пациенты с мышечной атрофией лишены жизненно необходимых препаратов
Россиянам объяснили повышенный риск смерти в течение полугода после COVID-19
«Мы проявили мягкотелость»
Унижение, смерть и забвение: как сложились судьбы членов ГКЧП после провала путча в 1991 году
«Старики просили помянуть их в библиотеке»
 
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Все материалы
Силовые структуры
Российские полицейские стали ходить на стендапы в поисках экстремизма в шутках
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Присяжные вынесли обвинительный вердикт бизнесмену Быкову за двойное убийство
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянину отменили приговор за педофилию после признания школьниц в его оговоре
Задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени.
Бывший полицейский мог совершить в городе несколько убийств
Стало известно об увольнении Путиным пяти генералов МВД
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
Слово пацана.
В прокат вышла «Легенда о Зеленом рыцаре». Почему это лучшее фэнтези года?
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция
«Припасть к народной груди»
Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа
Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной
Бес памяти.
Невестка Кристофера Нолана сняла фантастический триллер с играми разума и Хью Джекманом. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Комаровский развеял мифы о частой детской проблеме и дал совет молодым родителям
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Популярная блогерша найдена мертвой в собственном доме
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Правительство России запустило Telegram-канал
Безумные времена.
Нищета, борьба за жизнь и планета на грани катастрофы — на снимках лучших фотографов мира
Популярная соцсеть лишит часть пользователей доступа
Все материалы
Ценности
Наряд 68-летней жены Макрона обругали в сети
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Фанаты пристыдили Бородину за фото в платье с декольте
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Оксана Самойлова показала убранство роскошной яхты с отдыха в Греции
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Журналистка раскрыла способ выглядеть «дорого» без затрат
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Все материалы
Genesis GV80 обновился и обзавелся шестиместной версией
Суперкары Америки: 500 км/ч — не предел
Переодетый «британец», дорожная ракета от тюнеров Ford и гиперкар в честь торнадо
Появились новые подробности об электрокарах Chery для России
Видео: GMC Yukon Denali — Land Cruiser по-американски?
Кто сказал, что у всех должны быть одинаковые «крузаки»?
На улицах Парижа ввели ограничение скорости 30 км/ч
Видео: cамый дорогой Porsche Cayenne в России
Если вам ничего не говорит имя Rinspeed, скажет цена: 33 миллиона рублей
УАЗ «Патриот» заступил на службу в армию Сербии
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
На стенах Владивостока появились муралы дальневосточных городов
В Екатеринбурге пройдет русский народный фестиваль
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Бурятии спасут уникальную советскую фреску
Все материалы