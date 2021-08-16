Обвиняемый в терроризме генерал-лейтенант СКР отказался признать вину

Бывший руководитель волгоградского управления СКР не признал вину по делу о теракте

Обвиняемый в теракте бывший руководитель управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенант Михаил Музраев заявил в суде, что не признает вину. Об этом сообщает РИА Новости.

На слушании дела в Южном окружном военном суде прокурор огласил обвинительное заключение.

Генерал СКР не признал вину и заявил о том, что не имел никаких противоречий с губернатором Волгоградской области. По его словам, он поддерживал проводимую им политику конкретными уголовными делами. Обвинения по статье о злоупотреблении полномочиями Музраев назвал «выдумкой следователей».

Музраева обвиняют по статьям 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») УК России.

Еще одному фигуранту — бизнесмену Владимиру Зубкову — вменяется пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ.

Бывшего главу волгоградского управления СКР задержали в июне 2019 года по уголовному делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. Покушение на него было совершено 16 ноября 2016 года. Его дом пытались сжечь.

По версии следствия, 16 ноября 2016 года члены организованной преступной группы проникли к дому губернатора региона Андрея Бочарова и попытались поджечь стену. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

23 мая 2019 года в Москве по подозрению в покушении на губернатора Волгоградской области задержан криминальный авторитет Евгений Ремезов. Он дал показания на Музраева.

Михаил Музраев возглавлял управление Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области до конца 2018 года, затем был назначен советником председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.