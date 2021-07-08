Суд отказал обвиненному в терроризме генералу СК в дополнительных свидетелях

По итогам предварительного слушания бывшему главе управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области, генерал-лейтенанту Михаилу Музраеву, обвиняемому в терроризме, отказали в вызове дополнительных свидетелей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

Также стороне защиты отказали в возвращении дела прокурору, исключении из дела части доказательств, истребовании вещественных доказательств и других сведений.

Судебное заседание по делу генерала пройдет 14 июля в открытом режиме.

Михаила Музраева и местного бизнесмена Владимира Зубкова обвиняют по статье 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

В 2016 году неизвестные проникли на территорию частного владения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и попытались поджечь дом. Личности преступников установили. Их лидер после задержания дал показания на Музраева. Дело было передано в ФСБ России.

Музраев возглавлял управление СКР по Волгоградской области до конца 2018 года, затем был назначен помощником главы ведомства. Защита настаивает на невиновности Музраева, указывая, что именно он раскрыл дело о попытке покушения на Бочарова.