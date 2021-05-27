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Задержан бывший сотрудник обвиненного в терроризме российского генерала

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

В Волгограде задержан Дмитрий Николаев, бывший подчиненный экс-главы областного управления Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенанта Михаила Мизраева, обвиненного в терроризме. Об этом сообщает ТАСС.

Бывшего следователя этапировали в Москву. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 («Получение взяток в особо крупном размере») УК РФ. Николаев будет находиться под стражей до 17 июля.

Летом 2019 года в Волгограде был задержан бывший глава областного управления СКР Михаил Музраев. Он занимал этот пост до конца 2018 года, а затем был назначен помощником по особым поручениям председателя СКР Александра Бастрыкина. Музраеву предъявили обвинение по статьям «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», «Незаконный оборот оружия» и «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы».

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