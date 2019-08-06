Сына арестованного генерала СКР наказали за неповиновение ФСБ

В Волгограде суд оштрафовал Михаила Музраева за неповиновение сотрудникам ФСБ при проведении следственных действий в доме его отца — генерал-лейтенанта, обвиняемого в организации поджога. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает ТАСС.

Против Михаила Музраева, полного тезки своего отца, было возбуждено административное дело по части 4 статьи 19.3 («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей») КоАП России.

По данным издания, мужчина агрессивно вел себя по отношению к сотрудникам ФСБ, нецензурно ругался и пытался оказать физическое воздействие на одного из них.

Его вина была подтверждена письменными доказательствами, а также показаниями свидетелей. При этом обвиняемый не явился на заседание суда, в итоге ему был назначен штраф в размере тысячи рублей.

8 июля сообщалось, что поводом для ареста его отца, помощника по особым поручениям председателя СКР Александра Бастрыкина, стало заявление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Музраев был задержан в Волгограде 10 июня. Ему вменили статью 205 УК России («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»), по которой была квалифицирована попытка покушения на губернатора Бочарова, когда его дом подожгли неизвестные. Вместе с генералом СКР по уголовному делу, возбужденному следователями ФСБ, проходит волгоградский предприниматель Владимир Зубков.

Музраев возглавлял управление СК по Волгоградской области до конца 2018 года, затем был назначен помощником главы ведомства. Защита настаивает на невиновности Музраева, указывая, что именно он раскрыл дело о попытке покушения на Бочарова.

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