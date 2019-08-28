Обвиняемый в терроризме генерал Следственного комитета перенес инфаркт в СИЗО

Обвиняемый в терроризме и поджоге дома волгоградского губернатора советник председателя Следственного комитета России (СКР) по особым поручениям Михаил Музраев перенес инфаркт в СИЗО «Лефортово». Об этом в среду, 28 августа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Музраева Андрея Грохотова.

По словам защитника, у генерал-лейтенанта обнаружили третью стадию гипертонической болезни с четвертой степенью риска. Этот диагноз, утверждает Грохотов, запрещает содержание человека под стражей. Но, несмотря на это, Лефортовский суд продлил срок ареста силовика.

Музраева задержали в Волгограде 10 июня. Ему вменили статью 205 УК России («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»), по которой была квалифицирована попытка покушения на губернатора Бочарова, когда его дом подожгли неизвестные. Вместе с генералом СКР по уголовному делу, возбужденному следователями ФСБ, также проходит волгоградский предприниматель Владимир Зубков.

Покушение на губернатора Андрея Бочарова произошло 16 ноября 2016 года. Злоумышленники перелезли через забор во двор его дома, подожгли здание, а затем скрылись на автомобиле.

Музраев возглавлял управление СК по Волгоградской области до конца 2018 года, затем был назначен помощником главы ведомства. Защита настаивает на невиновности Музраева, указывая, что именно он раскрыл дело о попытке покушения на Бочарова.

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