Суд определился с делом генерала СКР Музраева о терроризме

Уголовное дело бывшего главы управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области, генерал-лейтенанта Михаила Музраева, обвиняемого в терроризме, рассмотрит военный суд Ростова-на-Дону. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Грохотова.

Окончательное решение будет определено после утверждения обвинительного заключения в Генпрокуратуре России, куда материалы сейчас переданы.

В 2016 году неизвестные проникли к губернатору региона Андрея Бочарова и попытались поджечь стену дома. Личности преступников установили, их лидер после задержания дал показания на Музраева, на которого завели дело. Оно включает поджог дома губернатора, поджог торгового киоска, поджог автомобиля, хищение пшеницы в колхозе «Красный партизан» на 24 миллиона рублей, причинение тяжкого вреда здоровья местному бизнесмену. Кроме того, он не привлек к ответсвенности авторитета Виталия Брудного, совершившего убийство.

О задержании бывшего главы областного управления СКР Михаила Музраева стало известно 10 июня 2019 года. Музраев возглавлял региональное управление СКР до конца 2018 года, затем был назначен помощником главы ведомства.