Генералу СКР предъявили окончательное обвинение в терроризме

Бывшему главе управления СК по Волгоградской области, генерал-лейтенанту Михаилу Музраеву предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом агентству ТАСС рассказал адвокат Владимир Семенцов.

По словам юриста, его подзащитного обвиняют в преступлениях по статьям «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», «Незаконный оборот оружия» и «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы». Музраев свою вину не признает.

В 2016 году неизвестные проникли на территорию частного домовладения губернатора области Андрея Бочарова и попытались поджечь стену дома. Личности преступников установили, их лидер после задержания дал показания на Музраева. Дело было передано в ФСБ России.

По данным источника агентства, объединенное следствием дело Музраева включает поджог дома губернатора, поджог торгового киоска, поджог автомобиля, хищение пшеницы в колхозе «Красный партизан» на 24 миллиона рублей, причинение тяжкого вреда здоровья местному бизнесмену. Также в его кабинете обнаружили патроны, при этом генерал утверждает, что на них нет его следов ДНК, и боеприпасы ему подбросили во время обыска. Кроме того, Музраеву вменяется, что он не привлек волгоградского криминального авторитета Виталия Брудного к уголовной ответственности за покушение на убийство конкурента.

О задержании бывшего главы областного управления СКР Михаила Музраева сообщалось 10 июня 2019 года. Музраев возглавлял управление СК по Волгоградской области до конца 2018 года, затем был назначен помощником главы ведомства. Защита настаивает на невиновности Музраева, указывая, что именно он раскрыл дело о попытке покушения на Бочарова.