В Петербурге офицера собственной безопасности МВД поймали с 20 миллионами рублей

СКР: оперативника УСБ МВД Петербурга задержали при получении взятки в 20 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела управления собственной безопасности МВД о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Полицейский был задержан при получении 20 миллионов рублей. По данным следствия, за это вознаграждение он обещал сокрыть возможные нарушения в деятельности частной компании в ходе ее проверки налоговыми органами.

В СКР отметили, что пойманный офицер МВД знал о проводимой выездной проверке налоговиков. Он вступил в преступный сговор с жительницей Петербурга и потребовал от гендиректора проверяемой компании взятку. Следствие ходатайствует об аресте обоих.

РЕН ТВ отмечает, что деньги 35-летний оперативник с 46-летней знакомой вымогал у жителя Московской области, чья фирма занимается производством бетона, обещая ему выйти «на нужных людей».