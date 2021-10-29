ФСБ задержала праворадикалов за подготовку акций против власти в Бурятии

ФСБ: в Бурятии задержана группировка праворадикалов, готовившая акции против власти

В Бурятии задержаны участники экстремистского сообщества праворадикалов, которые готовили акции против органов госвласти, правоохранительных органов и выходцев из Центральной Азии. Об этом в пятницу, 29 октября, со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, в группировку активно втягивалась молодежь, в том числе из бурятских учебных заведений. Среди молодых людей распространялась праворадикальная идеология.

В отношении задержанного организатора и трех активных участников сообщества возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 282.1 («Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе») УК РФ.

28 октября сообщалось, что в городе Кандалакша под Мурманском оперативники ФСБ ликвидировали сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», готовившего теракты на военных объектах.