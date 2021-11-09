ФСИН опровергла голодовку осужденного за нападение в Москве американца Рида

В УФСИН заявили, что Рид не объявлял голодовку и принимает пищу в колонии по распорядку

Гражданин США Тревор Рид, отбывающий девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве, не объявлял голодовку в мордовской колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления ФСИН (УФСИН) по республике Мордовия Айя-Марина Ханиева.

По ее словам, информация о голодовке осужденного Тревора Рида не соответствует действительности, он принимает пищу согласно распорядку дня.

«Осужденный отбывает наказание в строгом соответствии с российским законодательством. Никаких нарушений в общении с осужденным сотрудники колонии не допускали», — отметила представительница УФСИН.

От Рида заявление об объявлении голодовки в администрацию колонии не поступало, добавила она.

О протестной акции американца сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Никитенков. По его словам, Рид решил голодать с 4 ноября в связи с неоднократным незаконным водворением его в ШИЗО и другими нарушениями его прав в колонии. Защитник напомнил, что ожидает назначения даты рассмотрения кассационной жалобы на приговор.

8 сентября сообщалось, что Рид был помещен в ШИЗО.

30 июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы, признав виновным по статье 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья»). Было установлено, что 16 августа 2019 года жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию, чтобы утихомирить нетрезвого мужчину, повздорившего с несколькими женщинами. Но в отношении прибывших полицейских Рид также проявлял агрессию. По пути в отдел в служебном автомобиле он напал на полицейских — порвал обмундирование водителю и ударил его коллегу.

Свое поведение Рид объяснил литром выпитой водки. Перед оглашением приговора американец также пообещал больше никогда не пить данный алкогольный напиток.