Ректора Шанинки Зуева отпустили под домашний арест

Ректора Шанинки Зуева перевели под домашний арест по делу о мошенничестве на 21 млн рублей

Тверской суд Москвы изменил меру пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Зуева отпустили из СИЗО под домашний арест до 11 октября.

19 октября 2021 года Зуева обвинили в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Отмечалось, что в деле фигурируют два контракта от 2019 года общей стоимостью 50 миллионов рублей. В 2020 году стороны расторгли их по взаимному согласию. На тот момент по ним был реализован 21 миллион рублей.

В течение 11 месяцев Зуев не признавал вину в содеянном. Его защитник заявлял, что ректор «к этим деньгам не прикасался и не имеет к ним отношения». Однако 3 августа стало известно, что он дал признательные показания. За время пребывания в СИЗО состояние здоровья Зуева сильно ухудшилось.

В деле проекта «Учитель года» также фигурируют экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова и ее гражданский супруг Артур Стеценко, бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин, исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. У всех фигурантов, кроме признавшей вину Крючковой, мера пресечения — содержание под стражей.

