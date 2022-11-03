Фигуранты дела Марины Раковой возместили ущерб на 65 миллионов рублей

Фигуранты дела экс-замглавы Минпросвещения Раковой возместили ущерб на 65 миллионов рублей

Фигуранты уголовного дела экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой полностью возместили ущерб на 65 миллионов рублей. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Также они признались в мошенничестве. После этого следствие направило ходатайство об изменении меры пресечения с заключения в СИЗО и домашнего ареста на запрет определенных действий.

Экс-замглавы вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году, в том числе с федеральным проектом «Учитель года». Также ее обвиняют в организации фиктивного трудоустройства в РАНХиГС. В ее деле фигурирует 12 «мертвых душ», занимавших должности научных сотрудников и длительное время получавших зарплату. 1 октября 2021 года следователи заочно предъявили ей обвинение и объявили в федеральный розыск.

6 октября 2021 года Ракова сама явилась в полицию, где и была задержана. Полицейские также задержали ее гражданского мужа Артура Стеценко. Они вместе работали в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова.

В деле проекта «Учитель года» также фигурируют ректор Шанинки Сергей Зуев, исполнительный директор вуза Кристина Крючкова и бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин.