Следователь попросил отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Ракову

Следователь попросил Мосгорсуд отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову

Следователь попросил Мосгорсуд отпустить из СИЗО бывшую заместителя министра просвещения Марину Ракову, обвиняемую в мошенничестве. Об этом в среду, 2 ноября, сообщает РИА Новости.

В августе суд отказался отпустить экс-чиновницу под домашний арест, несмотря на то, что та признала вину и заявила о готовности возместить ущерб.

Экс-замглавы вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году, в том числе с федеральным проектом «Учитель года». Также ее обвиняют в организации фиктивного трудоустройства в РАНХиГС. В ее деле фигурирует 12 «мертвых душ», занимавших должности научных сотрудников и длительное время получавших зарплату. 1 октября 2021 года следователи заочно предъявили ей обвинение и объявили в федеральный розыск.

6 октября 2021 года Ракова сама явилась в полицию, где и была задержана. Полицейские также задержали ее гражданского мужа Артура Стеценко. Они вместе работали в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова.

В деле проекта «Учитель года» также фигурируют ректор Шанинки Зуев, исполнительный директор вуза Кристина Крючкова и бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин.