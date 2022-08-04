Суд отказался выпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Ракову после признания вины

Суд отказался выпустить под домашний арест бывшую заместительницу министра просвещения Марину Ракову после признания вины по делу о мошенничестве. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает РИА Новости.

Она будет находится в СИЗО до 6 октября.

Сегодня бывшая чиновница написала явку с повинной и сказала о готовности возместить ущерб. Адвокат фигурантки после данного заявления попросил перевести ее под домашний арест.

Экс-замглавы вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году, в том числе с федеральным проектом «Учитель года». 1 октября 2021 года следователи заочно предъявили ей обвинение и объявили в федеральный розыск.

6 октября 2021 Ракова сама явилась в полицию, где и была задержана. Полицейские также задержали ее гражданского мужа Артура Стеценко. Они вместе работали в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова.

В деле проекта «Учитель года» также фигурируют ректор Шанинки Зуев, исполнительный директор вуза Кристина Крючкова и бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин.

