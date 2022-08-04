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Бывшая замглавы Минпросвещения Ракова признала вину в мошенничестве

Экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала вину в мошенничестве
Марина Ракова

Марина Ракова. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывшая заместительница министра просвещения Марина Ракова признала свою вину по делу о мошенничестве. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает «Интерфакс».

Экс-замглавы написала явку с повинной и сказала о готовности возместить ущерб. Адвокат фигурантки после данного заявления попросил перевести ее из СИЗО под домашний арест.

Бывшей чиновнице вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году, в том числе с федеральным проектом «Учитель года». 1 октября 2021 следователи заочно предъявили ей обвинение и объявили в федеральный розыск.

6 октября 2021 Ракова сама явилась в полицию, где и была задержана. Полицейские также задержали ее гражданского мужа Артура Стеценко. Они вместе работали в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова.

В деле проекта «Учитель года» также фигурируют ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергей Зуев, исполнительный директор вуза Кристина Крючкова и бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин.

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Екатерина Власова
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