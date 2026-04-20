Четырем вузам в России объявили предостережение

Рособрнадзор объявил предостережение четырем вузам России

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережение четырем вузам России. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что учебным заведениям Рособрнадзор предложил принять меры для соблюдения требований в рамках федерального государственного контроля.

В числе вузов, получивших предостережение, есть Московская международная академия, Московский гуманитарно-экономический университет, Национальный исследовательский университет ИТМО, находящийся в Санкт-Петербурге, а также религиозная организация — учреждение профессионального религиозного образования Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева, который располагается в Бурятии.

В марте Рособрнадзор объявил предостережение семи высшим учебным заведениям. В список вошли ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», НОУ ВПО «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов», а также вузы из Екатеринбурга, Белгорода, Краснодара, Архангельска и Подмосковья.

Ранее ведомство утвердило правила проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Отмечалось, что во время сдачи запрещается общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеотехнику, электронные устройства, справочные материалы и любые записи.