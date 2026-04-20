Четырем вузам в России объявили предостережение

Россия
14:56, 20 апреля 2026Россия

Рособрнадзор объявил предостережение четырем вузам России
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Real_life_photo / Shutterstock / Fotodom

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережение четырем вузам России. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что учебным заведениям Рособрнадзор предложил принять меры для соблюдения требований в рамках федерального государственного контроля.

В числе вузов, получивших предостережение, есть Московская международная академия, Московский гуманитарно-экономический университет, Национальный исследовательский университет ИТМО, находящийся в Санкт-Петербурге, а также религиозная организация — учреждение профессионального религиозного образования Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева, который располагается в Бурятии.

В марте Рособрнадзор объявил предостережение семи высшим учебным заведениям. В список вошли ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», НОУ ВПО «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов», а также вузы из Екатеринбурга, Белгорода, Краснодара, Архангельска и Подмосковья.

Ранее ведомство утвердило правила проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Отмечалось, что во время сдачи запрещается общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеотехнику, электронные устройства, справочные материалы и любые записи.

    Последние новости

    Мадьяр выступил с призывом к Зеленскому

    Россиянам напомнили о риске лишиться кондиционера по одной причине

    Москвичи предпочли поездки по России на майские праздники

    Финский президент стал пугать птиц на огороде

    Трамп сделал заявление о перспективах разблокировки Ормузского пролива

    Трамп заявил о готовности к прямой встрече с руководством Ирана

    Военный прокурор с помощником попались с 300 тысячами долларов в российском городе

    Названы медленно разрушающие организм продукты

    Названы улучшающие Windows настройки

    Возможности Радева повторить путь Орбана оценили

    Все новости
