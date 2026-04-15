В России утвердили регламент проведения ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор определил регламент проведения ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор утвердил правила проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно установленным требованиям, экзаменуемые должны выполнять задания самостоятельно. Во время сдачи запрещается общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеотехнику, электронные устройства, справочные материалы и любые записи. Кроме того, личные вещи следует оставлять в специально выделенном месте до установленной рамки стационарного металлоискателя.

Во время ЕГЭ на столе участника, помимо экзаменационных материалов, могут находиться только черная ручка, паспорт, разрешенные по предмету материалы, а также при необходимости лекарства, вода и перекус.

При выходе из аудитории все нужно оставлять на месте — выносить или фотографировать материалы запрещено. За нарушение правил участника удалят с экзамена и оформят соответствующий акт, который направят в экзаменационную комиссию.

При неудовлетворительных результатах по одному из обязательных предметов — русскому языку или математике — возможна повторная сдача в специально установленные сроки.

Ранее в апреле сообщалось, что Министерство просвещения России утвердило список из 16 обязательных школьных предметов для 10-11-х классов. В их числе: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физкультура.