Россия
06:40, 5 апреля 2026

В России утвердили список обязательных школьных предметов для 10-11 классов

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Министерство просвещения России утвердило список обязательных школьных предметов для 10-11-х классов. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на эксперта ведомства, руководителя Института содержания и методов обучения имени Леднева Максима Костенко.

В проект нового Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования вошли 16 обязательных предметов. В их числе: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физкультура.

Также в перечне есть родной язык, родная литература и второй иностранный язык, но изучать их ученики могут по желанию, а также при наличии условий их реализации в школе.

По законодательству никто не может заставить школьника учить сразу два иностранных языка, если семья против, добавил Костенко.

Ранее Минпросвещения подготовило перечень школ, где старшеклассники могут не сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ).

