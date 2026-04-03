Появились подробности о необязательной сдаче ЕГЭ в некоторых российских регионах

Минпросвещения опубликовало перечень школ, где школьники могут не сдавать ЕГЭ

Минпросвещения подготовило перечень школ в приграничных регионах России, где ученики смогут не сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего в него вошло 727 учебных учреждений, в которых будет действовать особый порядок итоговой аттестации. Из них 405 школ находятся в Курской области, 212 школ — в Белгородской области, 41 — в Брянской и 69 — в Севастополе.

В феврале министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что выпускникам из приграничных регионов России разрешили не сдавать Единый государственный экзамен.

Министр тогда пояснил, что в этих субъектах у выпускников будет возможность выбрать сдавать выпускной экзамен или получить аттестат по итогам промежуточной аттестации.