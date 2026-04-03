15:01, 3 апреля 2026Россия

Появились подробности о необязательной сдаче ЕГЭ в некоторых российских регионах

Минпросвещения опубликовало перечень школ, где школьники могут не сдавать ЕГЭ
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Минпросвещения подготовило перечень школ в приграничных регионах России, где ученики смогут не сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего в него вошло 727 учебных учреждений, в которых будет действовать особый порядок итоговой аттестации. Из них 405 школ находятся в Курской области, 212 школ — в Белгородской области, 41 — в Брянской и 69 — в Севастополе.

В феврале министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что выпускникам из приграничных регионов России разрешили не сдавать Единый государственный экзамен.

Министр тогда пояснил, что в этих субъектах у выпускников будет возможность выбрать сдавать выпускной экзамен или получить аттестат по итогам промежуточной аттестации.

    Последние новости

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

    Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

    Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

    В Госдуме предложили решение одной проблемы российских дачников

    Начало Трампом нового конфликта связали с ситуацией на Украине

    Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

    Мужчин призвали бежать из Европы

    Все новости
